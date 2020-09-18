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DENİZLİ (İHA)
Haber Giriş: 18.09.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

Define avcıları suçüstü yakalandı

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Define avcıları suçüstü yakalandı
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Denizli’de define aramak için bağ evine giden 8 şahsı jandarma ekipleri suçüstü yakaladı. Define avcıları, tarihi küp ve tarihi eser niteliğindeki taşın yanı sıra define aramak için kullanılan malzemeler ile birlikte gözaltına alındı.

Olay, Tavas ilçesi Karahisar Mahallesinde meydana geldi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bazı şahısların izinsiz kazı yapacağı ve define araması yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahısları takibe alan jandarma ekipleri şahısların bulunduğu bağ evine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 8 define avcısı gözaltına alınırken tarihi küp, 3 adet tarihi taş eser, jeneratör, taş kırma makinesi, define arama dedektörü, 4 adet kürek ve kazma, el arabası ve 10 metre uzunluğundaki elektrik kablosu ele geçirildi.
Öte yandan, gözaltına alınan 8 şüphelinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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