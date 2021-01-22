Define ararken patlama oldu: 1 kişi ağır yaralı

İkiliden M.D. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.D., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk tedavisi yapıldıktan sonra da Celal Bayar Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. M.D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, patlamadan yara almadan kurtulan ve adı açıklanmayan arkadaşı gözaltına alındı. Patlamanın neden kaynaklandığı yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.