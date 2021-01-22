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Gündem
Nurettin DOĞAN/DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Define ararken patlama oldu: 1 kişi ağır yaralı

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Define ararken patlama oldu: 1 kişi ağır yaralı
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MANİSA’nın Alaşehir ilçesi Caber Kamara Mahallesi'nde dün 02.00 sıralarında, 2 kişi arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı sırada patlama oldu.

İkiliden M.D. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.D., ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk tedavisi yapıldıktan sonra da Celal Bayar Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. M.D.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken, patlamadan yara almadan kurtulan ve adı açıklanmayan arkadaşı gözaltına alındı. Patlamanın neden kaynaklandığı yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacak. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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