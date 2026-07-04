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Define ararken canından oldu… Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Define Arama#Göçük Kazası
Define ararken canından oldu… Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2026 18:39

Eskişehir’in İnönü ilçesinde define aramak için kazdıkları tünelde göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

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İnönü ilçesinde define arayan grup, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı.

Su kuyusu yakınlarında yaptıkları kazının ardından beline bağlanan iple tünele giren 42 yaşındaki Hakan Ç, göçük altında kaldı.

Olayın ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Define ararken canından oldu… Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

İş makineleri ve AFAD ekiplerince yaklaşık 18 saatlik çalışmanın​​​​​​​ ardından ceset, 12 metre derinlikte toprağın altından çıkarıldı.

Hakan Ç'nin​​​​​​​ cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Yapılan kaçak kazıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 

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#Eskişehir#Define Arama#Göçük Kazası

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