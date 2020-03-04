Defaten ne demek? Defaten nedir? Defaten TDK kelime anlamı

Defaten kelimesi farklı anlamlara gelebiliyor. Ancak özellikle ilk anlam olarak, ‘’Tek sefer’’ şeklinde kullanıldığını söylemek mümkündür. Yaygın olarak bu anlam üzerinden değerlendirilen defaten, cümle içerisinde farklı şekillerde ortak anlam üzerinden kullanılabilir.

Defaten Nedir?

İlk anlamı olarak tek sefer ifadesi üzerinden cümlede kullanılan defaten başka anlamlara da gelmektedir. Örneğin ansızın tabirine eşit anlamlı kullanmak mümkündür.

İşte defaten kelimesinin cümle içerisinde kullanılan bir örneği:

‘’Defaten sönmüş gözleri parladı.’’

Diğer yandan bir çırpıda ya da bir kere anlamlarını da taşımaktadır. Her ne kadar gündelik konuşma içerisinde çok fazla tercih edilmese dahi, gerek olduğu belli başlı alanlarda ve yazılarda değerlendirilebilmektedir.

Defaten TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'nda yer alan anlamı konusunda defaten ‘’ansızın’’ olarak geçiyor. Yani bir çırpıda, tek seferde ya da bir kerede gibi ortak anlamlar üzerinden de değerlendirmek mümkün. TDK bünyesindeki bu anlamlar üzerinden farklı cümlelerde defaten kelimesini kullanabilirsiniz.

Örneğin, ‘’Dönüp bakan gözleri defaten parladı,’’ şeklinde değerlendirmek mümkün.

Ansızın, tek seferde ya da bir çırpıda gibi anlamlara geldiği için cümle içerisinde buna uygun olarak rahatlıkla kullanılabilir.