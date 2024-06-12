Defalarca yumruklamıştı... Müzisyen dayağına ödül gibi ceza

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Bu sırada Bilge Kaan Korkmaz, kalabalık arasında kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle Dudarık’a tepki gösterdi. Tartışmanın dışarıya taşınması üzerine Korkmaz, müzisyen Dudarık’ı darp etti. Hayati tehlike geçiren genç müzisyen, uzun süre hastanede tedavi gördü. Tutuklanan Korkmaz hakkında hem Dudarık’a hem de arkadaşı Oğuz’a yönelik eylemleri nedeniyle 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması dün görüldü. Mahkeme, Korkmaz’a, Dudarık’ı kasten yaralama suçundan haksız tahrik indirimiyle 3 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme Korkmaz’ın, Oğuz’a yönelik eylemleri için ise haksız tahrik indirimi yaparak toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.