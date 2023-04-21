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Defalarca takla atan araç çarptı! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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#Istanbul#Güngören#Trafik Kazası
Defalarca takla atan araç çarptı Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2023 09:55

Güngören'de cip ile çarpışan kapalı kasa minibüs defalarca takla attı. O sırada yolda yürüyen bir kişiye takla atan araç çarptı. Devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtulan kişi ölümden döndü.

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Kaza, Çarşamba akşam saat 20.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Millet caddesi üzerindeki Gür Sokak'ta meydana geldi. Kavşağa hızlı giren kapalı kasa minibüs ile bir cip çarpıştı. Savrulan minibüs defalarca takla attı. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi araç çarpmasıyla yere düştü.

Defalarca takla atan araç çarptı Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yaralanan kişi taklalar atan aracında kalmaktan son anda kurtularak ölümden döndü. Minibüs sürücüsü ise kendi imkânlarıyla aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Defalarca takla atan araç çarptı Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Defalarca takla atan araç çarptı Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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#Istanbul#Güngören#Trafik Kazası

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