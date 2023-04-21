Defalarca takla atan araç çarptı! Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Kaza, Çarşamba akşam saat 20.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Millet caddesi üzerindeki Gür Sokak'ta meydana geldi. Kavşağa hızlı giren kapalı kasa minibüs ile bir cip çarpıştı. Savrulan minibüs defalarca takla attı. Bu sırada yol kenarında yürüyen bir kişi araç çarpmasıyla yere düştü.

Yaralanan kişi taklalar atan aracında kalmaktan son anda kurtularak ölümden döndü. Minibüs sürücüsü ise kendi imkânlarıyla aracından çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılırken hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi.