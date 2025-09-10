×
Gündem Haberleri

Defalarca aradılar, defalarca zile bastılar... Evine girdiklerinde yaşlı adamı böyle buldular

Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 10:14

Avcılar’da aramalara rağmen telefona yanıt vermeyen ve kapıyı açmayan Ramazan Tüten’in (68) hayatından endişe eden yeğenleri itfaiyeye haber verdi. Kapı itfaiye eşliğinde çilingir yardımı ile açılırken, Tüten'in yatağında uyuduğu ortaya çıktı.

Dün sabah dayıları Ramazan Tüten'i iş yerine götürerek birlikte kahvaltı yapmak üzere program yapan yeğenleri telefonla ulaşamadı. Yalnız yaşayan Tüten'in Ambarlı Mahallesi Martı Sokak’taki evine gelen yeğenleri kapıyı defalarca çaldı.

Otomobili bina önünde park halinde olan ve aradıkları telefonun sesini kapıda duyan ancak, açan olmamasından endişelenen yakınları bunun üzerine çilingir çağırdı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

İtfaiye ekibi kısa sürede gelirken, kapının zorlanarak açılması yerine çilingirin kapıyı açması kararlaştırıldı. Kapı önünde bekleyen itfaiyeciler ve yeğenleri içeri girince Ramazan Tüten’i yatağında uyur halde buldu. Karşısında itfaiye ekiplerini ve yakınlarını görünce şaşıran Tüten, “Uyuyakalmışım" dedi.

#Avcılar#Ramazan Tüten#İtfaiye

