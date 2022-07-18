'Dedikodu' tartışması korkunç sonla bitti! Ablası Fadime Öcal'ı öldürdü

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Olay, dün Mucur ilçesi Hamidiye Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi. Antalya'da yaşayan Gökhan Öcal, ablasının yaşadığı ilçeye geldi. Gökhan Öcal, ablası Fadime Öcal ile dedikodular ve kendisi hakkında konuştuğu iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Gökhan Öcal, belinden çıkardığı tabancayla ablasına ateş etti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fadime Öcal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.





Ablasını öldüren Gökhan Öcal ise suç aletiyle polise teslim oldu. Fadime Öcal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Mucur Camii'nde kılınan cenaze namazına, Fadime Öcal’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından 1 çocuk annesi Öcal, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Ablasını öldüren Gökhan Öcal da, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

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Çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderilen Gökhan Öcal, adliye çıkışı muhabirlerin "Kardeşini öldürdün, pişman mısın?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.

Gökhan Öcal'ın ifadesinde ise "Fadime, Istanbul'da evliydi. Boşanıp Mucur'a yerleşti. Hakkında çok fazla dedikodu duydum. Duyduklarımdan dolayı kendisinden hesap sormak için yanına gittim. Benim de hakkımda ileri geri konuşunca tartışmaya başladık. Bir an kendimi kaybettim ve belimden çıkardığım silahla ateş ettim. Daha sonra polisleri arayarak teslim oldum. Keşke böyle olmasaydı. Pişmanım" dediği öğrenildi.