'Dedikodu' kavgasında kuzenini öldürmüştü.. Mahkeme kararını verdi

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Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde 22 Eylül 2022’de akraba olan iki aile arasında ailevi konularda çıkan dedikodu nedeniyle husumet başladı. Ailelerin çocukları H.T. ile teyzesinin oğlu Berat Yüce, olay günü mahallede karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.T., bıçakla kuzeni Yüce’yi göğsünden yaraladı. Yaralanan Yüce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan H.T. hakkında Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya H.T. ile tarafların avukatları katıldı. Son savunması sorulan H.T., okuldan çıkıp yürüdüğü sırada kuzeni Berat’ın omzuna dokunarak, elindeki muştayla kendisine 5 kez vurduğunu söyledi. Olaydan 3 ay önce de kuzeni tarafından tehdit edildiğini iddia eden H.T., “Muştayla yaralanınca kendimi savunmak için bıçağımı çıkartıp korkutmak amacıyla rastgele salladım. Benim kuzenimi öldürmem gibi bir niyetim yoktu. Amacım kendimi korumaktı. Olaydan sonra polise teslim oldum” diyerek beraatini istedi.

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MÜEBBET, 10 YIL HAPSE İNDİ

Mahkeme heyeti, yaşı küçük sanık H.T.’yi önce ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti. Kuzenini ‘haksız tahrik altında’ öldürdüğü ve yaşının küçük olması, duruşmadaki iyi hali nedeniyle de cezası 10 yıl hapis cezasına indirilip tutukluluk halinin devamına karar verildi.