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Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.02.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Dedeye, torununa cinsel istismardan 9 yıl 4 ay hapis cezası

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Dedeye, torununa cinsel istismardan 9 yıl 4 ay hapis cezası
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KAYSERİ'de torunu E.G. (5) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan A.D. (60), 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Merkez Kocasinan ilçesinde oturan A.D, geçen yıl 20 Mart'ta annesi işe gittiğinde yanlarında kalan torunu A.D'ye cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan A.D, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan yargılandığı Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. İftira atıldığını öne süren sanık A.D, "Kurgu kurdular. Bu şekilde suçladılar. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi. Mağdur E.G'nin ailesinin avukatı Abdullah Boran ise, sanığın mağdurun annesine de cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, sanığın ruh yapısının torununa yönelik eylemleri işlemeye müsait olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık A.D.'ye 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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