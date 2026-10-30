Dedetaş’a tahliye

Güncelleme Tarihi:
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da arasında bulunduğu 6 kişi, 29 Temmuz 2026’da gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 31 Temmuz 2026’da tutuklanmıştı. Sinem Dedetaş, avukatı Akın Atalay’ın yaptığı tahliye başvurusu üzerine, dün ev hapsi adli kontrol kararı uygulanarak tahliye edildi.
Dedetaş’ın tahliye haberini avukat Akın Atalay sosyal medya hesabından “Sinem Dedetaş Başkanı cezaevinden aldık, darısı diğer haksız tutuklulara olsun” sözleriyle.