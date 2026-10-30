×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları, Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dedetaş’a tahliye

Güncelleme Tarihi:

#Üsküdar#Sinem Dedetaş#Tahliye
Dedetaş’a tahliye
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 07:00

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçu işlendiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın da arasında bulunduğu 6 kişi, 29 Temmuz 2026’da gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hâkimliğince 31 Temmuz 2026’da tutuklanmıştı. Sinem Dedetaş, avukatı Akın Atalay’ın yaptığı tahliye başvurusu üzerine, dün ev hapsi adli kontrol kararı uygulanarak tahliye edildi.

Gözden KaçmasınÖzgür Özel’den cumhurbaşkanı adaylığı sinyaliÖzgür Özel’den cumhurbaşkanı adaylığı sinyaliHaberi görüntüle

Dedetaş’ın tahliye haberini avukat Akın Atalay sosyal medya hesabından “Sinem Dedetaş Başkanı cezaevinden aldık, darısı diğer haksız tutuklulara olsun” sözleriyle. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üsküdar#Sinem Dedetaş#Tahliye

BAKMADAN GEÇME!