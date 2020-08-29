Dedesine aşure götürüyordu... Feci şekilde can verdi

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak’ta meydana geldi. İlhami Bekiroğlu yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, yokuş aşağı geriye doğru hareket ettiği sırada kaymaya başladı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarptı. Duvara çarpan kamyonet, durdu. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu, duvar ile kamyonetin arasında sıkıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Eda Müdüroğlunun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



SÜRÜCÜ TESLİM OLDU



Kazanın ardından olay yerinden koşarak kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezine giderek teslim oldu. Eda Müdüroğlunun cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza yapan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI



İki gün sonra doğum günü olan Eda Müdüroğlunun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3ncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Müdüroğlunun sosyal medya hesabından sabah yaptığı paylaşımlarda, aşure aşererek güne başladım ve bu aşure ne veli nimet bir şey harika yazması ise yürekleri dağladı.



Müdüroğlunun dün yaptığı paylaşımda ise içimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok yazması dikkat çekti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.