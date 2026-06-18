Dedesinden miras kalan mesleği sürdürüyor! '2 memur maaşına denk kazanç elde ediyoruz'

Haberin Devamı

Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde Yeni Çarşı'daki dükkanında ayakkabı ve valiz tamirciliği yapan Fatih Fuat Halitoğlu, 88 yıllık aile geleneğini yaşatıyor. Dedesi Halid Halitoğlu'ndan babasına, babasından kendisine geçen mesleğinin bugün dördüncü kuşak olarak oğlu ile devam ettiğini belirten Halitoğlu, yıllardır aynı iş yerinde hizmet verdiklerini söyledi.

'HEM OKUDUM HEM ÇALIŞTIM'

Mesleğe 1975 yılında çırak olarak başladığını anlatan Fatih Fuat Halitoğlu, çocukluk yıllarının okul ile dükkan arasında geçtiğini belirterek, "Öğrencilik hayatımda hem okudum hem de burada çalıştım. Ticaret Lisesi mezunuyum. Böylece hem diplomalı hem de meslek sahibi bir insan olarak yetiştik. Bu iş sayesinde evimizi geçindirdik. Evlendikten sonra 3 çocuğumu okuttum. Kimseye muhtaç olmadan hayatımızı sürdürdük. Meslek sahibi olmanın değerini yaşayarak gördüm" diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Mesleğinİ bugün oğlu Meriç Cihan Halitoğlu ile birlikte yapan baba Halitoğlu, "Oğluma, 'Ben bu meslek sayesinde sizleri okuttum, ekmeğimizi kazandım. Herkes memur olacak diye bir kural yok. Gel, dededen kalan bu mesleği birlikte sürdürelim' dedim. O da beni kırmadı. Sağlık alanındaki eğitimini bırakıp, bu işe yöneldi. Şimdi karşılıklı dükkanlarda çalışıyoruz. O da ayakkabı ve valiz tamiri yapıyor. Evlendi, bir çocuğu var. Mesleğin dördüncü kuşağa ulaşma ihtimali beni ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Fatih Fuat Halitoğlu, vatandaşların ekonomik şartlar nedeniyle tamire daha fazla yöneldiğini belirterek, "Eskiden insanlar küçük bir arızada ürününü değiştiriyordu. Şimdiyse kaliteli ayakkabılarını, çantalarını ve valizlerini tamir ettirerek kullanmaya devam ediyorlar. Bu da bizim işlerimizi canlı tutuyor. Ayakkabı tamir ettiren kaldı mı' diyenlere inat sabah 09.00'dan yatsı ezanına kadar çalışıyoruz. İşimiz de kazancımız da çok iyi. Bugün birçok iş yerinin ortak sorunu çırak bulamamak. Biz de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Oysa bu işin öğrenilmesi çok zor değil. 1-3 yıl içerisinde çıraklık ve kalfalık sürecini tamamlayan herkes rahatlıkla bu işi yapabilir. Okumayan ya da iş arayan gençlerimiz varsa gelsinler, yetiştirmeye hazırız. Haklarını da fazlasıyla veririz" diye konuştu.

Haberin Devamı

'İNSANI MUTLU EDEN BİR İŞ'

Fatih Fuat Halitoğlu, "Hayatın insanı nereye götüreceği belli olmaz. Bu nedenle herkesin elinde bir altın bilezik olması gerekir. İnsan mutlaka bir meslek öğrenmeli. Açıkça söylüyorum; bu meslek, bugün 2 memur maaşına denk gelir düzeyde kazanç sağlayabiliyor. Üstelik risk yok. Büyük sermayeler yatırmanız gerekmiyor. Sabah işinizin başındasınız, akşam evinizdesiniz. Temiz, huzurlu ve insanı mutlu eden bir iş. Gün içinde yapılan küçük işler akşam olduğunda ciddi bir kazanca dönüşüyor" dedi.

Evli ve bir çocuk babası Meriç Cihan Halitoğlu ise mesleğini severek sürdürdüğünü belirterek, "Babamla birlikte bu işi yürütüyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu mesleğin içindeyim ve severek yapıyorum. Güzel ve bereketli bir meslek. El emeğimizle, alın terimizle kazancımızı sağlıyor, çok şükür mesleğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 7'nci sınıfa giderken yaz tatilinde babamın yanında çalışmaya başladım. El emeği ve alın teriyle kazanılan her iş değerlidir. Bu nedenle gençlere mutlaka bir meslek ya da zanaat öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Kazancı da oldukça iyi" diye konuştu.