Dedesinden kaldı yıllardır sürdürüyor! 'İki dağın arasında güneş görmeyen yerlerden alıyoruz'

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Antalyalılar, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında Gündoğmuş ilçesindeki 2500-3000 metre rakımlı yüksek yaylalarda güneş görmeyen yamaçlarından testere ve motorlu bıçkılarla kesilerek pazarlara getirilen karlardan pekmez ya da meyve şurupları ile hazırlanan 'karlama' ile serinliyor. Pekmez, bal ve meyve aromaları ile karıştırılarak hazırlanan eşsiz lezzet hem ferahlatıyor hem de sağladığı kazançla satıcıların yüzünü güldürüyor. Yaz aylarının aranan tatlarından olan karlama, kışın Toros Dağları'nın yüksek rakımlarından zorlu yolları aşarak yığınlar halindeki karların motorlu testere ve el testeresi bıçkılarla kütle şeklinde kesilerek bin bir zahmetle Antalya'da kurulan semt pazarlarına getiriliyor.

Antalya'daki semt pazarlarında karlama yaparak satan pazarcı Mehmet Meral, her yıl olduğu gibi Gündoğmuş'un yaylalarından kar getirerek Antalya'da pazarlarda karlama sattığını söyledi.

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Karlama işinin dede mesleği olduğunu söyleyen Meral, "Bu karlama mesleği bana dedemden kalma bir meslektir. Bizim bu dede mesleğimizdir. Dedem sürekli yaz aylarında pazarlara kar getirir karlama yapardı. Bu iş oldukça zordur. Gözüktüğü gibi kolay bir meslek değildir. 25 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Haftalık 2, 2 buçuk ton civarında kar getirerek Antalya pazarlarında satıp Antalyalıları serinletiyoruz.

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Gelen müşterilerimiz sürekli aynı müşteriler. Beni pazarlarda yıllardır tanırlar. Mutlaka haftalık olarak gelip karlama alırlar. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü beni tanırlar. Pekmezli, portakallı, çilekli, vişneli meyve şuruplarından karlamaları yapıyoruz. Antalya halkı bu karın Gündoğmuş yaylalarından geldiğini, doğal olduğunu bildikleri için sürekli gelirler. Müşterilerin isteklerine göre karlama yapıyoruz. Ekmeğimizi kardan çıkarıyoruz" diye konuştu.Meral, "Karlama olarak çeşitlerimizden pekmez, vişne, limon, çilek ve şerbet gibi 6 çeşit karlama yapıyoruz. En çok tercih edilen ise şerbet ve vişne olur. Gündoğmuş ilçesinin yaylalarından çuval çuval çeker pazarlarda bardak bardak satıyoruz. İnsanlar da afiyetle yerler. Karı mayıs ayının ortalarında getirmeye başlarız. Eylül ayının ortalarına kadar kar satışlarımız devam eder. Zaten eylül ayının ortalarında havalar serinlemeye başlar. Meyve suyu ve pekmez ile karıştırdığım bardağını ve kasesini boyuna göre 50, 70, 100 liraya satıyorum" ifadelerine yer verdi.

"YAZIN SICAĞINDA SERİNLİYORUZ"

Antalya'nın sıcağında her hafta pazara gelerek karlama aldıklarını ve memnun olduklarını ifade eden Nebi Erdem, "15 senedir karlamacı Mehmet Meral'in müşterisiyim. Mutlaka haftalık gelip karlamamı yerim. Kar doğaldır. Gündoğmuş'un yaylalarından geliyor. Kendisinden memnunuz" dedi.

Tahsin Yılmaz da, "Gündoğmuş yaylalarından gelen organik kardan karlama yiyoruz. Antalya'nın sıcağında serinliyoruz" diye konuştu.

Ali Dişli ise, "Gündoğmuş yaylalarından yaz aylarında gelen doğal karlardan yapılan karlamayı mutlaka her hafta pazara gelerek yiyoruz. Kar ayrı bir dünyadır. Buz değil organik doğal kardır. Çocukluğumdan bu yana yaklaşık 15 yıldır Mehmet ağabeyden karlama yaptırıp yiyoruz. Yazın sıcağında serinliyoruz" diye konuştu.