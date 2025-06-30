Dedesinden kaldı yıllardır sürdürüyor! 'İki dağın arasında güneş görmeyen yerlerden alıyoruz'

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Antalyalılar, yaz aylarının kavurucu sıcaklarında Gündoğmuş ilçesindeki 2500-3000 metre rakımlı yüksek yaylalarda güneş görmeyen yamaçlarından testere ve motorlu bıçkılarla kesilerek pazarlara getirilen karlardan pekmez ya da meyve şurupları ile hazırlanan 'karlama' ile serinliyor. Pekmez, bal ve meyve aromaları ile karıştırılarak hazırlanan eşsiz lezzet hem ferahlatıyor hem de sağladığı kazançla satıcıların yüzünü güldürüyor. Yaz aylarının aranan tatlarından olan karlama, kışın Toros Dağları'nın yüksek rakımlarından zorlu yolları aşarak yığınlar halindeki karların motorlu testere ve el testeresi bıçkılarla kütle şeklinde kesilerek bin bir zahmetle Antalya'da kurulan semt pazarlarına getiriliyor.
Antalya'daki semt pazarlarında karlama yaparak satan pazarcı Mehmet Meral, her yıl olduğu gibi Gündoğmuş'un yaylalarından kar getirerek Antalya'da pazarlarda karlama sattığını söyledi.
Karlama işinin dede mesleği olduğunu söyleyen Meral, "Bu karlama mesleği bana dedemden kalma bir meslektir. Bizim bu dede mesleğimizdir. Dedem sürekli yaz aylarında pazarlara kar getirir karlama yapardı. Bu iş oldukça zordur. Gözüktüğü gibi kolay bir meslek değildir. 25 yıldır bu mesleği yapıyoruz. Haftalık 2, 2 buçuk ton civarında kar getirerek Antalya pazarlarında satıp Antalyalıları serinletiyoruz.
"YAZIN SICAĞINDA SERİNLİYORUZ"
Antalya'nın sıcağında her hafta pazara gelerek karlama aldıklarını ve memnun olduklarını ifade eden Nebi Erdem, "15 senedir karlamacı Mehmet Meral'in müşterisiyim. Mutlaka haftalık gelip karlamamı yerim. Kar doğaldır. Gündoğmuş'un yaylalarından geliyor. Kendisinden memnunuz" dedi.
Tahsin Yılmaz da, "Gündoğmuş yaylalarından gelen organik kardan karlama yiyoruz. Antalya'nın sıcağında serinliyoruz" diye konuştu.
Ali Dişli ise, "Gündoğmuş yaylalarından yaz aylarında gelen doğal karlardan yapılan karlamayı mutlaka her hafta pazara gelerek yiyoruz. Kar ayrı bir dünyadır. Buz değil organik doğal kardır. Çocukluğumdan bu yana yaklaşık 15 yıldır Mehmet ağabeyden karlama yaptırıp yiyoruz. Yazın sıcağında serinliyoruz" diye konuştu.