Dedeman Holding’de miras kavgası

Haberin Devamı

İşinsanı Murat Dedeman 2018 yılında Sevda Dedeman ile evlendi. Çift, evlendikten sonra Ortaköy’de lüks bir sitede oturdu. Murat Dedeman geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi’nde 25 Temmuz 2019’da vefat etti. Murat Dedeman’ın vefatının ardından Dedeman Holding’in yönetim kurulu başkanlığına ilk eşinden olan oğlu Rıfat Dedeman geçti.

İddiaya göre Murat Dedeman vefat etmeden bir yıl öne kendi el yazısıyla vasiyetname düzenlemişti. Merhum Murat Dedeman vasiyetnamesinde esasen kendisine ait, ancak tapuda oğlu Rıfat Dedeman adına kayıtlı olan Ortaköy’deki sitenin tapusunu alamadığını belirterek, eşi Sevda Dedeman’ın bu sitede ömür boyu oturmasını oğlu Rıfat Dedeman’dan istedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Putin’in NATO hesabı tutmadı Haberi Görüntüle

Rıfat Dedemanİddiaya göre Rıfat Dedeman, vasiyetnamenin tenfizi (yerine getirilmesi) yapılmadan, babası Murat Dedeman’dan kalan Dedeman Holding bünyesinde yer alan şirketlerin hisselerini kendisine ve kız kardeşi Banu Dedeman’a hiçbir bedel ödemeden devredilmesi için üvey annesi Sevda Dedeman’a baskı yaptı.Sevda Dedeman’ın bu haksız talebe boyun eğmemesi üzerine Rıfat Dedeman, Sevda Dedeman’a psikolojik ve ekonomik şiddet uygulamaya başladı. İddiaya göre Sevda Dedeman’a oturduğu Ortaköy’deki siteyi boşaltması için ihtarname gönderen Rıfat Dedeman, evin elektrik, su ve doğalgaz aboneliğini feshederek üvey annesini susuz, elektriksiz ve doğalgazsız bıraktı.

Sevda Dedeman’ın avukatının mahkemeye sunduğu dilekçede, “Müvekkilin uğradığı ekonomik ve psikolojik şiddetin önlenmesi açısından, konutla ilgili faturaların tarafımızca ödenmesi için mahkemenizce yetki verilerek tedbir kararı uygulanmasını talep ederiz” denildi. Ancak İstanbul Aile Mahkemesi, taraflar arasında gönül ilişkisi kurmak amacıyla ısrarlı takibin bulunmaması ve kadına yönelik şiddet olarak tanımlanabilecek bir eylemin olmadığı gerekçesiyle Sevda Dedeman’ın korunma talebini reddetti.

Haberin Devamı

2018'DE EVLENDİLER

3 yıl önce vefat eden işinsanı Murat Dedeman 2018 yılında Sevda Dedeman ile evlenmişti. Murat Dedeman’ın vefatının ardından Dedeman Holding’in başına geçen Rıfat Dedeman iddiaya göre holding hisselerini kendisine devretmesi için üvey annesine psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladı.