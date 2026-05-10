Dedeler efsanenin izini sürdü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’na bağlı görev yapan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Tunceli’de cemevlerinin desteklenmesi ve korunmasından, inanç hizmetlerindeki güncel sorunlara kadar pek çok konunun ele alındığı önemli bir organizasyona imza attı. 81 ilden ve yurtdışından 130 inanç önderi dedenin katıldığı, “Alevi-Bektaşi Yol ve Erkânında İnanç Önderleri” adlı istişare toplantısı gerçekleşti. Tunceli Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi’ndeki toplantıda dedeler, taleplerini ve sıkıntılarını dile getirirken, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında sunum yaptı. İlk gün gerçekleşen yoğun toplantıları, deyiş nefes dinletisi ile kapatan dedeler, organizasyonun ikinci gününde “Munzur Baba Efsanesi”nin izini sürmek üzere yola koyuldu. Alevi inanç önderlerinin bu meşakkatli yolculuğuna Hürriyet ekibi olarak refakat ettik. Dedeler, kapalı ve yoğun yağışlı bir havada, şehrin simgesi Munzur Nehri’nin en yüksek dönemini yaşadığı anlarda Ovacık’ta bulunan Munzur Gözelerine doğru hareket ettiler. Dedelerin, yağmurla yola koyulduğu 80 kilometrelik yolda, güneş açtı, yoğun kar yağışı ile karşılaşıldı, fırtına esti. Yolculuk süresince dört mevsim adeta bir arada yaşanırken, Ovacık’a giden yol Munzur’un taşmasından dolayı kapandı. Dedeleri taşıyan araçlar alternatif güzergâh üreterek, Tunceli’nin en yüksek zirvelerine keskin virajlı yollardan tırmanırken, Munzur Dağlarının ve yaylaların büyüleyici atmosferinden geçtiler. Yeşille, mavinin bütün güzelliğini gözlemlendiği seyahatin ardından, hedef nokta olan Ovacık Munzur Gözeleri’ne yaklaşık iki saatlik yolculukla ulaşılabildi. Dedeler, özellikle Tunceli Alevileri için kutsal sayılan doğayla ve hakikatle bütünleşen önemli bir eren olan Munzur Baba’nın huzuruna geldiler. Munzur Baba’nın kerametiyle oluştuğuna inanılan Gözeler’deki kayalarda, bölge halkının deyimiyle “çera”lar (çıra) yakıldı, dualar edildi, dilekler dilendi.

EN GENÇ VE EN YAŞLI DEDE...

Programda; Alevi-Bektaşi yolunda yaşanan sorunlar ciddi şekilde masaya yatırılırken, toplantıya katılan dedeler aynı zamanda renkli görüntüler oluşturdular. 19 yaşında Sivas’tan Özgür Özkan en genç dede olarak dikkat çekerken, Erzincan’dan 96 yaşındaki Ahmet Uğurlu da organizasyonun en yaşlı ve deneyimli dedesi oldu.

İŞTE TALEPLERİ

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin’in de katıldığı istişare toplantısının basına açık bölümünde söz alan kanaat önderleri taleplerini dile getirdi.

Karacaahmet Sultan Dergâhı Başkanı Muharrem Ercan:

“Diyanet’in belirli bir bütçesi var. En azınan üçte biri de bizim hakkımız. Üçte birini de bize verseler ne olur?”

Erzincan’dan gelen 96 yaşındaki Dede Ahmet Uğurlu:

“Yurdumuzda bin 500’den fazla imam hatip okulu var. 3 tane de seyitler okulu olsun. Kuran’ı Türkçe okusunlar.”

Dede Garkın Ocağı Dedesi Hüseyin Dedekargınoğlu:

“Ben yaptığım konuşmalarda, ‘Alevilerin sorununun çözümü için siyasetçilerden medet umuluyor, Alevilerin sorununu siyasetçiler çözemez’ derdim. Bu sorunun çözümü için devlet aklının Alevilere bakışının değişmesi lazım ve bunun akabinde baktık ki devlet aklında değişiklikler oluyor. Cemevleri ziyaret ediliyor, İçişleri Bakanlığı yetkililerince. Bir şeyler oluyor. Akabinde kararname ile başkanlık kuruldu. Biz çok sevindik.”

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinden gelen dede Hasan Öztürk:

“Biz kanaat önderiyiz, herkes ile görüşürüz, herkes de bizi sever, herkes de bize saygı duyar. Biz ayrım yapmayız, insanlara farklı bakmayız. 73 millete aynı nazardan bakarız. Dini, dili, mezhebi, ırkı ne olursa olsun, önce insan olsun diyoruz.”

