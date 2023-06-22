Dedektif karga! Parmakları buraya bırakıp gitti

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İstanbul Eyüpsultan’da Hayrettin Doğan, Büyükşehir Belediyesi’ne ait akaryakıt istasyonunda özel güvenlikçi olarak çalışıyordu. Doğan, geçen pazartesi günü yine rutin güvenlik önlemlerini yaparken önüne bir karga kondu. Konmasıyla birlikte de bir insana ait işaret ve baş parmağı olan parçayı Doğan’ın önüne bıraktı. Büyük şaşkınlık yaşayan Doğan polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Parmakların olduğu alan güvenlik çemberine alındı. Ekipler parmaklar üzerinde inceleme yaptı. Parmaklar daha sonra parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp’a götürüldü. Olayda cinayet şüphesi yoğunlaşırken Cinayet Büro Amirliği’nin tecrübeli dedektifleri de devreye girdi. Polis ekipleri bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Karganın istasyona geliş istikametinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi. Polisin ayrıca yakın zamanda kayıp bildiriminde bulunulan kişilerin parmaklarla bağlantısı olup olmadığına da bakacağı belirtildi.

İstasyondaki güvenlikçiler, “Birileri şaka yapıyor sandık, yaklaşınca anladık. Şişmişti ve beyazdı, üzerinde kan vardı, kan tazeydi. Şoke olduk” diye konuştular.

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7 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA AYNI ZEKÂYA SAHİPLER

- Görsel hafızaları çok gelişmiş olan karga türlerinin hepsi, ortalama 7 yaşındaki çocukla aynı zekâya sahiptir. İyilik, kötülük yapanları veya bir insanla, hayvanla yaşadıkları önemli olaylarda insan, hayvan yüzlerini unutmazlar. Hatta eğer önbelleğine almak isterse çevredeki cansız cisimlerin görünüşlerini bile tanıyabilir, hatırlayabilirler. Yeni öğrendikleri bilgileri nesilden nesile aktarırlar ve çok karmaşık dil yetenekleriyle aynı biz insanlar gibi iletişim kurarlar. Kargalar geleceğe dair planlar yapabilir ve düşünebilir. Kargalar daha sonra yemek için yiyeceklerini saklarlar.