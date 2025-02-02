Dedektif gibi annesinin izini sürdü... 33 yıllık gizemi DNA çözecek

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ANTALYA’DA yaşayan güzellik uzmanı Nilşad Parmaksız (49), 16 yaşında biyolojik annesi olduğunu öğrendiği Münibe Nilsun Pekcan’ı bulabilmek için araştırmaya koyuldu. Babası Mehmet Kürşat Parmaksız ile annesi Münibe Nilsun Pekcan’ın 1975 yılında tanıştığını, dini nikâhla birlikte yaşadıklarını, 1976’da Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi’nde doğduğunu öğrendi. Doğumundan kısa süre sonra biyolojik annesiyle babasının ayrılması sonucu Nilşad Parmaksız’ın nüfus kaydına annesi olarak babasının resmi nikâhla evlendiği Emel Parmaksız’ın adı yazıldı.

ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Yıllardır biyolojik annesini arayan Nilşad Parmaksız, nüfus kaydına gerçek annesinin ismini yazdırmak için dava açtı. Duruşmada annesi olduğunu düşündüğü Pekcan’ın öldüğünü öğrenince kimlik tespiti için Nevşehir’deki mezarından DNA tespiti örneğinin alınmasını talep etti. Mahkeme, Parmaksız’ın annesine ait olabilecek mezardan DNA örneği alınmasına karar verdi.

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‘HEP ÜSTÜ KAPATILDI’

33 yıldır biyolojik annesini bulabilmek için bir dedektif gibi araştırma yaptığını söyleyen Nilşad Parmaksız, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Babama ne zaman sorsam beni hep geçiştirdi. İnsanlar neden bunca yıl beklediğimi sorguluyor. Ne zaman araştırmaya kalksam hep üstü kapatıldı. Mahkemeye müracaat ediyordum, bir şey bulunamıyordu. Yıllarca annemin peşinde koştum.”

TEK İSTEĞİM ONUN İSMİ

"Okudum, meslek sahibi oldum ve evlendim. Ama annemi merak etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Anne sevgisi görmeden iki kızımı büyütüyorum. Tek isteğim kimliğimde gerçek annemin adının yazması."

AVUKAT BAYAR: FETHİ KABİR YAPILACAK

- Avukat Yaşar Bayar da araştırmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Müvekkilimin biyolojik annesine ait T.C. kimlik numarasının bulunamaması sebebiyle başvurunun reddedildiğini öğrendik. Elimizdeki eski hüviyet cüzdanı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılmasını talep ettik. İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazıda müvekkilin biyolojik annesinin T.C. kimlik numarasının bulunduğu belirtildi. Ölüm raporuna da ulaştık. Zehirlenmeden kaynaklı öldüğü yazıyordu. Ölüm yaşı 18 olarak görünüyor. Müvekkilin annesinin nüfusa kaydı 5 yaşındayken yapılmış. Bu süreçte annesinin intihar ettiği ya da öldürüldüğüne dair bazı telefonlar aldık. DNA testi alınması için fethi kabir yapılacak ve mezar açılacak. Müvekkilden DNA örnekleri alındı. Nevşehir’de mezar yerinin açılmasını ve DNA testinin tamamlanmasını bekliyoruz.”