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ELAZIĞ (İHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi

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Dede yadigarı 27 bin TL'lik tespih bulundu, sahibine teslim edildi
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Elazığ'da jandarma ekipleri bir şahsın çalınan dede yadigarı 27 bin TL'lik Osmanlı kehribarı tespihini buldu, şüpheliyi yakaladı. Bulunan tespih sahibine teslim edildi.

Dede yadigarı 27 bin TLlik tespih bulundu, sahibine teslim edildi
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kıraç köyündeki bir bağ evinden piyasa değeri 27 bin TL olan Osmanlı kehribarı tespih çalındı. Hırsızlığı fark eden Doğukan Ateş, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye giden Jandarma Suç Araştırma Timi dedektif gibi çalışarak şüpheli şahsın B.D. olduğunu belirledi. Belirlenen şüpheli düzenlenen baskında yakalandı, üzerinden de çaldığı tespit çıktı. Şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi, tespih de jandarma tarafından sahibine teslim edildi.
Dede yadigarı tespihi teslim alan Doğukan Ateş, “Bulunmasına dair hiç ümidim yoktu. Babadan yadigar deden kalma bir tespihti. Piyasa değeri 27 bin TL'ydi. Jandarma ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

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