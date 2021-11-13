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Dede-torundan kahreden haber... Kaza sonrası sürücü şok geçirdi

#Trafik Kazası#Kaza#Dede
Dede-torundan kahreden haber... Kaza sonrası sürücü şok geçirdi

Balıkesir'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Karani Mimsar (71) ile torunu Arda Alef (15) yaşamını yitirdi. aza sonrası şok geçiren sürücü Nedim Odabaş vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Odabaş gözaltına alındı. 

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Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Bandırma-Gönen karayolu, Buğdaylı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bandırma İMKB Anadolu Lisesi Bilişim Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi Arda Alef, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Gönen ilçesinde yaşayan dedesi Karani Mimsar’ı ziyaret etmek için minibüsle yola çıktı. Bandırma-Gönen karayolunda minibüsten inen Arda Alef burada kendisini bekleyen dedesi Mimsar Karani ile buluştu.

Yolun karşısına geçmek isteyen dede ve toruna, Nedim Odabaş (54) yönetimindeki 34 JAV 65 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mimsar Karani ve Arda Alef’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dede-torundan kahreden haber... Kaza sonrası sürücü şok geçirdi


Yapılan incelemenin ardından dede ve torunun cenazesi, Gönen Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası şok geçiren sürücü Odabaş vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Nedim Odabaş gözaltına alındı. 

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#Trafik Kazası#Kaza#Dede

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