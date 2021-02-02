Debisi artan Ergene Nehri için ‘sarı alarm’

Trakya’da etkili olan sağanak yağışların yanı sıra yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı, nehirlerin debileri yükseldi. Ergene Nehri’nin debisi de son bir hafta içinde 9 kat artarak, saniyede 179 metreküpe yükseldi. DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü Ergene Nehri için sarı alarm uyarısında bulundu. Ergene Nehri, taşarak çevresindeki tarım alanlarını sular altında bıraktı.