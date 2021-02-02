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Gündem
EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 02.02.2021 - 11:19 | Son Güncelleme:

Debisi artan Ergene Nehri için ‘sarı alarm’

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Debisi artan Ergene Nehri için ‘sarı alarm’
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TRAKYA’da etkili olan sağanak yağış ile yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle debisi artarak saniyede 170 metreküpe yükselen Ergene Nehri için Devlet Su İşleri (DSİ), 'sarı alarm’ uyarısında bulundu.

Trakya’da etkili olan sağanak yağışların yanı sıra yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle birlikte barajlardaki doluluk oranı arttı, nehirlerin debileri yükseldi. Ergene Nehri’nin debisi de son bir hafta içinde 9 kat artarak, saniyede 179 metreküpe yükseldi. DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü Ergene Nehri için sarı alarm uyarısında bulundu. Ergene Nehri, taşarak çevresindeki tarım alanlarını sular altında bıraktı.

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