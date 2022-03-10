DEAŞ’tan özel maaş ofisi ve havale sistemi

Haberin Devamı

DEAŞ’ın sözde ofis yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda örgütün sorumlu yöneticileri Lübnan, Tunus ve Suriye uyruklu M.M.A., Y.O., M.J. ve H.E. yakalandı. Aramalarda el konulan dijital materyallerin incelemesinde DEAŞ’ın para yardımı yaptığı kişilerin listeleri ve şifreli dekontlar da ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlardan DEAŞ’ın sözde “esir ve şehitler ofisi” İstanbul sorumlusu M.M.A. itirafçı oldu. Kod adı ‘Abu Omar’ olan M.M.A. ifadesinde özetle şunları söyledi:

TELEGRAM KULLANMIŞLAR

“Refik kod isimli şahıs bana para verilecek olan kadınlara ait dekontları gönderiyordu. Bu dekontları yardım paralarının yollandığı kadınlara gönderiyordum. DEAŞ, para gönderilmesi için bir havale sistemi kurdu. Paralar havale sistemi üzerinden şahısların kimlik bilgileri paylaşılarak yapılıyordu. Bankacılık sistemi kullanılmıyordu. Dekontları, üzerinde isimleri yazılı kadınlara Telegram üzerinden gönderiyordum. Paraları alacak kadınların şifreli dekontlarla havale işlemlerini yapan işyerlerine gitmesi yeterli oluyordu.

Haberin Devamı

KOZMETİKÇİ AÇMIŞLAR

Esenyurt’ta DEAŞ için kozmetik ürünleri dükkânı açtık. DEAŞ’ın sorumlusu kontrol amaçlı, Telegram’dan ‘selamunaleküm1111’ yazardı, bizim de ‘aleykümselam2222’ yazmamızı isterdi. Bu şekilde cevap vermezsek, başımıza bir şey geldiğini anlayacaklarını söylemişlerdi.”