Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ’tan özel maaş ofisi ve havale sistemi

#DEAŞ#Türkiye#Terör
DEAŞ’tan özel maaş ofisi ve havale sistemi

Ankara Terörle Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda DEAŞ’ın Türkiye içerisinde faaliyet gösteren sözde “esir ve şehitler ofisleri”ni ve sorumlularını deşifre etti.

Haberin Devamı

DEAŞ’ın sözde ofis yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda örgütün sorumlu yöneticileri Lübnan, Tunus ve Suriye uyruklu M.M.A., Y.O., M.J. ve H.E. yakalandı. Aramalarda el konulan dijital materyallerin incelemesinde DEAŞ’ın para yardımı yaptığı kişilerin listeleri ve şifreli dekontlar da ele geçirildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlardan DEAŞ’ın sözde “esir ve şehitler ofisi” İstanbul sorumlusu M.M.A. itirafçı oldu. Kod adı ‘Abu Omar’ olan M.M.A. ifadesinde özetle şunları söyledi:

TELEGRAM KULLANMIŞLAR

“Refik kod isimli şahıs bana para verilecek olan kadınlara ait dekontları gönderiyordu. Bu dekontları yardım paralarının yollandığı kadınlara gönderiyordum. DEAŞ, para gönderilmesi için bir havale sistemi kurdu. Paralar havale sistemi üzerinden şahısların kimlik bilgileri paylaşılarak yapılıyordu. Bankacılık sistemi kullanılmıyordu. Dekontları, üzerinde isimleri yazılı kadınlara Telegram üzerinden gönderiyordum. Paraları alacak kadınların şifreli dekontlarla havale işlemlerini yapan işyerlerine gitmesi yeterli oluyordu.

Haberin Devamı

KOZMETİKÇİ AÇMIŞLAR

Esenyurt’ta DEAŞ için kozmetik ürünleri dükkânı açtık. DEAŞ’ın sorumlusu kontrol amaçlı, Telegram’dan ‘selamunaleküm1111’ yazardı, bizim de ‘aleykümselam2222’ yazmamızı isterdi. Bu şekilde cevap vermezsek, başımıza bir şey geldiğini anlayacaklarını söylemişlerdi.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Türkiye#Terör

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna
Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı