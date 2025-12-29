DEAŞ’lı teröristlerin Yalova'daki hücre evi! 3 polisin şehit olduğu çatışma burada yaşandı

Haberin Devamı

Yalova'da daha önceden suç kaydı olan bir teröristle ilgili alınan ihbar üzerine polis ekipleri 2 katlı müstakil eve operasyon düzenledi. Bunun üzerine polis ekiplerine DEAŞ'lı teröristler tarafından evin ikinci katından ateş açıldı. Gece saat 02.00 sıralarında başlayan çatışma saatlerce sürdü. Çatışma sonrasında bir bekçi ve 8 polis yaralanırken 3 polis şehit oldu. Çatışma sonrası yaşananları ve DEAŞ'lı teröristlerin hücre eviyle ilgili dikkat çeken detayları ise CNN TÜRK Muhabiri Sinan Ağca detayları aktardı.

POLİS EKİPLERİ İHBAR ÜZERİNE EVE GİTTİ

Polis ekipleri çevrede başka hücre evlerinin olması ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olası hücre evlerine ilişkin de araştırma faaliyetleri başladı.

OLASI HÜCRE EVLERİNE KARŞI POLİS TEYAKKUZA GEÇTİ

Bununla birlikte etrafta kaçan bir terörist olması ihtimaline karşı da araştırma faaliyetleri devam ediyor.

ÇATIŞMANIN İZLERİ NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENDİ



Öte yandan binanın üzerinden gece saatlerinde açılan ateşle başlayan çatışmanın izlemleri ilk bakışta gözlemlenirken çatışma sırasında çıkan yangın sonrası bina dışında oluşan is ve mermi izleri dikkat çekti.

AİLE EVİ İZLENİMİ OLULTURMAYA ÇALIŞTILAR

Bununla birlikte 6 DEAŞ'lı teröristin bir süredir bu evde ikamet ettikleri ancak yanlarında 5 kadın ve 6 çocuk bulunduğu için çevredekilere "Evde aile yaşıyor" izlenimi verdikleri öğrenildi.

TERCİH ETTİKLERİ BÖLGE DİKKAT ÇEKTİ

Çevredekilerin beyanlarından evdekilerin bir süredir burada kaldıkları belirtirken DEAŞ'lı teröristlerin tam olarak kaç aydır bu evde ikamet ettikleri bilinmiyor.

Bölge olarak ise evin iskan faaliyetlerinin henüz devam ettiği ve yerleşimin tam olarak sağlanamadığı bir bölgeyi tercih ettikleri anlaşıldı.