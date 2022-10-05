DEAŞ'lı teröristler böyle yakalandı! Risk analiz timleri 6 bin 807 kişiyi tek tek tespit etti

Haberin Devamı

İstanbul Terör ve İstihbarat Şubesi ekiplerinden oluşan risk analiz ekipleri DEAŞ ve PKK terör örgütlerine katılmak üzere yurt dışından ülkemize gelen 6 bin 807 kişiyi yakalayarak geri gönderdi. Operasyonun detaylarını CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ canlı yayında anlattı.

Uludağ, “Türkiye üzerinden çatışma alanlarına geçiyorlar. DEAŞ ve PKK yöntem değiştirdi. İmajları düşünce şekillerine uygun kişilerden seçerken son dönemlerde entelektüel bir görünüm içerisinde kişileri seçiyorlar. Bakıldığı zaman örgüt üyesi olduğu asla anlaşılmayan kişiler." dedi.

Haberin Devamı

Uludağ, "İstanbul Havalimanında DEAŞ ve PKK’lar ise daha çok Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanıyor. Pandemi sonrası rotalarını değiştirdiler. İlk olarak bir Avrupa ülkesine giriş yapıyorlar. Avrupa üzerinden Türkiye’ye geliyorlar. DEAŞ eşkal değiştirdi. Pandemi öncesi kendi eşkalleri ile giriş yapıyorlardı. Şimdi ise yerini entelektüel görünümlü, güzel ve dikkat çekmeyen kadınlar… Genelde Rus kökenli Çeçen, Türki cumhuriyetlerden kişiler." dedi.

SABIKASI OLMAYAN KİŞİLERİ GÖNDERİYORLAR

Uludağ, "En sık yaptıkları savunma ise okumaya ya da turizm amaçlı geldim oluyor. Bir polis ile karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiğinin eğitimini alıyorlar. Dönüş bileti ve otel rezervasyonu gibi göstermelik işlemler yapıyorlar. Son yıllarda daha önce örgüt üyeliğinden hiç işlem görmemiş, sabıkası bulunmayan temiz kişileri gönderiyorlar.” ifadelerini kullandı.