DEAÅžâ€™lÄ± terÃ¶rist yakalandÄ± Taksimâ€™de katliam keÅŸfi

DEAÅžâ€™lÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± H.S. Ã¶rgÃ¼tten aldÄ±ÄŸÄ± talimatla, sansasyonel eylem yapmak iÃ§in Ä°stanbulâ€™a geldi. Beraberinde eylem yapacaÄŸÄ± tÃ¼fek ve mermiler de vardÄ±. H.S. istihbarat birimlerinin takibindeydi. Ä°stanbulâ€™daki her hareketi de Ä°stihbarat ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan izlendi.

MASHARÄ°POV GÄ°BÄ° â€˜YALNIZ KURTâ€™

2017 yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reinaâ€™yÄ± basan DEAÅžâ€™lÄ± Masharipov gibi â€˜yalnÄ±z kurtâ€™ olduÄŸu deÄŸerlendirilen H.S. KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€™de bir otele yerleÅŸti. Polisler oteli de izlemeye aldÄ±. H.S. Ã¼zerinde siyah renk pantolon, siyah renk tiÅŸÃ¶rtle dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. YanÄ±nda silah yoktu. Siyah bir ÅŸapka takÄ±yor, virÃ¼s nedeniyle herkesin kullandÄ±ÄŸÄ± tÄ±bbi maskeyle dolaÅŸÄ±yordu. BaÅŸta Ä°stiklal Caddesi olmak Ã¼zere Taksim bÃ¶lgesinde eylem iÃ§in keÅŸif yaptÄ±. Ara sokaklarÄ± detaylarÄ±yla inceledi. O anlarda MOBESE kameralarÄ± kayÄ±tta, terÃ¶rle mÃ¼cadele polisleri peÅŸindeydi.Â H.S. BeyoÄŸluâ€™ndaki keÅŸfi sÄ±rasÄ±nda dÃ¼kkanlarÄ±, maÄŸazalarÄ± ve kaÃ§Ä±ÅŸ yollarÄ±nÄ± inceledi

Ã–ZEL HAREKÃ‚T OPERASYONU

Ä°stanbul polisi takiple ilgili sonuÃ§larÄ± adÄ±m adÄ±m Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™yla paylaÅŸtÄ±. BaÅŸsavcÄ±lÄ±k Ã¶nceki gÃ¼n operasyon talimatÄ± verdi. OlasÄ± bir Ã§atÄ±ÅŸma riskine karÅŸÄ± Ã–zel HarekÃ¢t timleri bÃ¼yÃ¼k bir gizlilik iÃ§inde otele gitti. Polisler sabaha karÅŸÄ± H.S.â€™nin odasÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rarak iÃ§eri girdi.

H.S.â€™nin odasÄ±nda yapÄ±lan aramada KalaÅŸnikof marka tÃ¼fek, 5 ÅŸarjÃ¶r ve 150 mermi ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan H.S. nÃ¶betÃ§i mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±. H.S.â€™nin odasÄ±ndan Ã§Ä±kan tÃ¼fek, daha Ã¶nce bir saldÄ±rÄ±da kullanÄ±p kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in incelemeye alÄ±ndÄ±.

REINA Ã–NCESÄ° KEÅžÄ°FTEYDÄ°

DEAÅžâ€™lÄ± Abdulkadir Masharipov 2017 yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reinaâ€™da 39 kiÅŸiyi katletmiÅŸti. Daha sonra ortaya Ã§Ä±kan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re, terÃ¶rist 28 AralÄ±k ve 31 AralÄ±k akÅŸamlarÄ± Taksim MeydanÄ±â€™nda cep telefonuyla â€˜selfieâ€™ Ã§eker gibi keÅŸif amaÃ§lÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kaydetmiÅŸti. Masharipovâ€™un saldÄ±rÄ±sÄ± â€˜yalnÄ±z kurt eylemiâ€™ olarak biliniyordu. TerÃ¶rist Ã§ok fazla baÄŸlantÄ± kurmadan hedefe yÃ¶neliyordu. H.S.â€™nin de benzer bir eylem yapacaÄŸÄ± deÄŸerlendirildi. Abdulkadir Masharipov



