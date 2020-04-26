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DHA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 20:16,Son Güncelleme:

DEAŞ’lı terörist İstanbul’da yakalandı

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DEAŞ’lı terörist İstanbul’da yakalandı
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Suriye’den İstanbul’a gelen DEAŞ terör örgütü üyesi düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı.

Suriye’nin Telebyad şehrinde DEAŞ terör örgütü üyesi olarak çeşitli görevler yaptığı belirlenen Rahed B.’nin İstanbul, Bayrampaşa’da olduğu jandarma ekiplerince belirlenerek, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine Terör polisi, DEAŞ’lı teröristin bulunduğu adrese 27 Şubat günü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda laptop ile flash bellek ele geçirilirken, içerisinde örgütsel dokümanlar olduğu tespit edildi. ÿTerörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 2 Mart günü çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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