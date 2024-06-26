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DEAŞ'lı terörist Gaziantep'te yakalandı

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#Gaziantep#DEAŞ#Terörist
DEAŞlı terörist Gaziantepte yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 17:19

Gaziantep'te, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen ve yasa dışı yollarla sınırı geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen şüpheli N.A. jandarma ekiplerince yakalandı.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye bölgesinde 2014-2015 yılları arasında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen ve yasadışı yollarla sınırı geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen şüpheli şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyon ile N.A. isimli yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Gaziantep#DEAŞ#Terörist

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