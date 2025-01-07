DEAŞ’lı kilise saldırganları ilk kez hâkim karşısında... Pişkin terörist

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İstanbul Sarıyer’de 28 Ocak 2024 tarihinde, Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde sabah saatlerindeki Pazar ayini sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 52 yaşındaki Tuncer Cihan hayatını kaybetmişti. Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren, saldırganlardan Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev ile saldırının planlayıcısı Viskhan Soltamatıov’un da aralarında olduğu 32’si tutuklu 43 şüphelinin yargılanmasına dün başlandı.

KADIN HÂKİM AYAR VERDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında 32’si tutuklu 43 sanık ve avukatları hazır bulundu. Kadın mahkeme başkanı, kimlik tespitleri sırasında ayağa kalkmayan bir sanığı “Ayağa kalk” diyerek uyardı. Kilise saldırısını düzenlemekle suçlanan Rusya uyruklu tutuklu sanık David Tanduev savunma yapmayı reddederek, “İfade vermeyeceğim, avukat da istemiyorum” diyerek mahkeme heyetine güldü. Mahkeme başkanı, susma hakkını kullanıp kendisine gülen Tanduev’e “Gülme” dedi, uyarısını sanığın tercümanına da ileterek, “Gülmesin böyle, söyleyin kendisine” dedi. Sanık Tanduev, gözaltındayken kendisine işkence yapıldığını belirterek, “Tabancayla beni vursalar daha iyiydi. Çok işkence yaptılar. Neler yaptıklarını söylemek istemiyorum” dedi.

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KAN ÖRNEKLERİNİ REDDETTİ

Kilise saldırısında yakalanan diğer şüpheli Tacikistan uyruklu tutuklu sanık Amirjon Kholigov ise savunmasında, “Bu iddianame kötü hazırlanmış. Türkiye’ye 6 sene önce bir parça ekmek, para bulmak için geldim, anavatanım burası, hain olmaya gelmedim. Olayla alakam olmamasına rağmen alakalıymışım gibi göstermeye çalıştılar. Demediklerimi iddianameye yazmışlar, ifadeler benim değil. Para transferi diye suçlama yapıyorlar, 6 kişiye para göndermişim. Ben bir kere para gönderdim o da Tacikistan’a anneme. Benzeyen ben olabilirim, ‘Benzeyen, benzeyen’ demişler herkes birbirine benzeyebilir” dedi. Mahkemenin olay yerinden alınıp laboratuvarda incelenen ve kendi kanıyla uyuşan kan örnekleri hakkındaki soruyu ise “Burada da ‘Benzeyen’ denmiş, olabilir, benzeyebilir. Nasıl tespit olmuş, var mı kamera görüntüsü, sürekli ‘Uyumlu, uyumlu’, herkesinki uyumlu olabilir” diyerek yanıtladı.

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EN AĞIR CEZALAR İSTENİYOR

- Saldırıyı düzenleyen tutuklu şüpheliler David Tanduev ve Amirjon Kholiqov ile saldırıyı planlayanlardan olduğu iddiasıyla tutuklanan Viskhan Soltamatıov ve bu şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen Edelkhan Inazhaev ile eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütü DEAŞ’a üye olmak, tasarlayarak kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs” suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 7’şer aydan 349 yıl 6’şar aya kadar hapis talep ediliyor.