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DEAŞ’lı kazancı tutuklandı

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#DEAŞ Tutuklama#Ahmet Kazancı#MİT Operasyonu
DEAŞ’lı kazancı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 07:00

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), DEAŞ terör örgütünün Horasan Vilayeti'nin medya yapılanmasına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan ve Konya’ya getirilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı tutuklandı. Kazancı’nın Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçerek DEAŞ’ın Horasan Vilayeti'ne (ISKP) katıldığı tespit edilmişti.

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Pakistan’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen DEAŞ’ın sözde Türk Medya Sorumlusu 'Abu Yasir Al Turki' kod adlı Özgür Altun ile birlikte faaliyet yürüttüğü de belirlenen Ahmet Kazancı’nın, DEAŞ bünyesinde aldığı eğitimler ve örgütsel faaliyetleri sonrası illegal yollardan Türkiye’ye giriş yapıp, örgütsel çalışmalarını sürdürmeyi planladığı öğrenildi. Bunun üzerine MİT, operasyon için düğmeye bastı. Örgütsel faaliyetleri takip edilen 'Abu Ubeyde/Abu İbrahim' kod adlı Ahmet Kazancı, sınır bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. 

 

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#DEAŞ Tutuklama#Ahmet Kazancı#MİT Operasyonu

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