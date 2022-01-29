DEAŞ’lı Kasım Güler’in eşi: 'Suriye’ye gelmezsen boşarım’ dedi

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Suriye’de yakalanarak getirilen örgütün sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu’ Kasım Güler hakkında dava açmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2018 yılında ifadesi alınan Kasım Güler’in eşi Hatice Güler’in sözleri de iddianameye girdi. Eşiyle birlikte Suriye’ye giden ancak daha sonra Türkiye’ye dönen Hatice Güler, ifadesinde özetle şunları anlattı:

KIZIMI OKULDAN ALDI

“Biz Konya’ya geldikten sonra eşimin dini görüşleri keskinleşti. Kızım Fatma 3. sınıfta iken kızımı okuldan aldı, benim bildiğim kadarıyla devletin anayasal düzenini benimsemiyordu. Bu süreçte devletin camilerinde namaz kılmadığını biliyorum. 2014’te eşim bana Suriye’de İslam devletinin hak olup olmadığını araştırıp geleceğini söyledi. Kasım gitti ve birkaç hafta gelmeyince telefonla görüşmelerimizde gelemeyeceğini söyleyip bizi de yanına çağırdı. Ben ilk başlarda gitmemek için direndim ancak eşim beni boşayacağını söyledi daha sonrasında beni de Suriye’ye gitmek için ikna etti.

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EŞİM EMİRDİ

2015 yılının ocak ayında eşim gitmemiz için her şeyi ayarlamıştı. Kaçakçılar aracılığıyla Suriye’ye gittik... Yaklaşık 1 ay kaldıktan sonra eşimin ‘emir’ olduğunu ben çevremdeki komşulardan öğrendim ve eşimi bu durumu sordum.

Ben kendisine ‘Sen emir misin’ dedim, o da bana ‘onun gibi bir şey’ dedi ancak tam bir cevap vermedi. Ancak herkes eşime bilgi veriyordu diyebilirim. Eşimin kullandığı kod isimler ‘Ebu Usame - Ebu Muhammed - Ebu İbrahim’ idi. Eşim Kasım, Seyful-İslam Ketibesinin Emiri idi. Eşim Kasım bu örgüt içerisinde emir olarak faaliyet yürütmüştür.

Türkiye’den gittikten yaklaşık 6 ay sonra ben o zaman DEAŞ’ın terör örgütü olduğunu görüp pişman oldum. Eşime dönme teklifinde bulundum, eşim de bu duruma sıcak baktı ancak kendisi yaralı olduğu için yol bulup gelemedik.

PİŞMAN OLDUM

Tabka bölgesinde 2 yıl eşim evde tedavi gördü ve sol ayağını kullanamaz hale geldi. Ben bu örgütte bir faaliyette bulunmadım.

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Örgütün hâkim olduğu bölgelerde yaşadım ancak bir silahlı faaliyete veya organizasyona katılmadım. Beni eşim Kasım o bölgeye dinimizi daha iyi yaşarız diye götürdü ancak ben DEAŞ terör örgütünün gerçek yüzünü gördüm.”