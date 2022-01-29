DEAŞ’lı Kasım Güler’in eşi: 'Suriye’ye gelmezsen boşarım’ dedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
Fenerbahçe ve Galatasarayın transferde gözü Borussia Dortmundda Roman Bürki ve Nico Schulz...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde gözü Borussia Dortmund'da! Roman Bürki ve Nico Schulz...#Transfer
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
Cinayetin nedeni 65 bin TL Detaylar gün yüzüne çıkıyorCinayetin nedeni 65 bin TL! Detaylar gün yüzüne çıkıyor#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
Hadisenin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdiHadise'nin 40 bin dolarlık yüzüğü davaya girdi#Mehmet Dinçerler
Okul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimiOkul yöneticilerine liderlik ve bütçe eğitimi#Mahmut Özer
İlahiyatçılar bunu tartışıyor... Sanal hac olur muİlahiyatçılar bunu tartışıyor... Sanal hac olur mu?#Gözlük
Figüran Vedat’ın kâbusuFigüran Vedat’ın kâbusu#Vedat Gümüşgöz
Aktivite mi, egzersiz miAktivite mi, egzersiz mi?#Egzersiz
Krizin sıfır noktası Eller tetikte, sinirler gerginKrizin sıfır noktası! Eller tetikte, sinirler gergin#Ukrayna
Galatasarayda Burak Elmastan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklamasıGalatasaray'da Burak Elmas'tan Luis Campos ve Fernando Muslera açıklaması#Galatasaray
Galatasaray hazırlık maçında dağıldı 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...Galatasaray hazırlık maçında dağıldı! 6 gol birden... As oyuncular sahadaydı...#Galatasaray
iPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izlediiPhone’daki gizli tuşu buldu, 1 milyondan fazla kişi izledi!#Iphone
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ’lı Kasım Güler’in eşi: 'Suriye’ye gelmezsen boşarım’ dedi

#DEAŞ#Kasım Güler#Hatice Güler
DEAŞ’lı Kasım Güler’in eşi: Suriye’ye gelmezsen boşarım’ dedi

Terör örgütü DEAŞ’ın itirafçı olan ‘Türkiye sorumlusu’ Kasım Güler’in eşi, Suriye’ye nasıl gittiklerini anlattı. Hatice Güler, eşinin kendisini Suriye’ye “gelmezsen boşarım” diyerek çağırdığını söyledi, “Gidince DEAŞ terör örgütünün gerçek yüzünü gördüm” dedi.

Haberin Devamı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Suriye’de yakalanarak getirilen örgütün sözde ‘Türkiye vilayeti sorumlusu’ Kasım Güler hakkında dava açmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2018 yılında ifadesi alınan Kasım Güler’in eşi Hatice Güler’in sözleri de iddianameye girdi. Eşiyle birlikte Suriye’ye giden ancak daha sonra Türkiye’ye dönen Hatice Güler, ifadesinde özetle şunları anlattı:

KIZIMI OKULDAN ALDI

“Biz Konya’ya geldikten sonra eşimin dini görüşleri keskinleşti. Kızım Fatma 3. sınıfta iken kızımı okuldan aldı, benim bildiğim kadarıyla devletin anayasal düzenini benimsemiyordu. Bu süreçte devletin camilerinde namaz kılmadığını biliyorum. 2014’te eşim bana Suriye’de İslam devletinin hak olup olmadığını araştırıp geleceğini söyledi. Kasım gitti ve birkaç hafta gelmeyince telefonla görüşmelerimizde gelemeyeceğini söyleyip bizi de yanına çağırdı. Ben ilk başlarda gitmemek için direndim ancak eşim beni boşayacağını söyledi daha sonrasında beni de Suriye’ye gitmek için ikna etti.

Haberin Devamı

DEAŞ’lı Kasım Güler’in eşi: Suriye’ye gelmezsen boşarım’ dedi

EŞİM EMİRDİ

2015 yılının ocak ayında eşim gitmemiz için her şeyi ayarlamıştı. Kaçakçılar aracılığıyla Suriye’ye gittik... Yaklaşık 1 ay kaldıktan sonra eşimin ‘emir’ olduğunu ben çevremdeki komşulardan öğrendim ve eşimi bu durumu sordum.
Ben kendisine ‘Sen emir misin’ dedim, o da bana ‘onun gibi bir şey’ dedi ancak tam bir cevap vermedi. Ancak herkes eşime bilgi veriyordu diyebilirim. Eşimin kullandığı kod isimler ‘Ebu Usame - Ebu Muhammed - Ebu İbrahim’ idi. Eşim Kasım, Seyful-İslam Ketibesinin Emiri idi. Eşim Kasım bu örgüt içerisinde emir olarak faaliyet yürütmüştür.
Türkiye’den gittikten yaklaşık 6 ay sonra ben o zaman DEAŞ’ın terör örgütü olduğunu görüp pişman oldum. Eşime dönme teklifinde bulundum, eşim de bu duruma sıcak baktı ancak kendisi yaralı olduğu için yol bulup gelemedik.

PİŞMAN OLDUM

Tabka bölgesinde 2 yıl eşim evde tedavi gördü ve sol ayağını kullanamaz hale geldi. Ben bu örgütte bir faaliyette bulunmadım.

Haberin Devamı

Örgütün hâkim olduğu bölgelerde yaşadım ancak bir silahlı faaliyete veya organizasyona katılmadım. Beni eşim Kasım o bölgeye dinimizi daha iyi yaşarız diye götürdü ancak ben DEAŞ terör örgütünün gerçek yüzünü gördüm.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Kasım Güler#Hatice Güler

BAKMADAN GEÇME!

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games
Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı

BAKMADAN GEÇME!

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games
Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Notere gitmeden önce okuyun 100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar

Notere gitmeden önce okuyun! '100 bin liraya aldığınız arsayı 10 bin liraya elinizden alırlar'

#Emlak Yatırımı