DEAŞ’lı ‘canlı bomba’ talimat beklerken yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt hücrelerine baskın yapıldı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi. El konulan bir “flash bellek”in incelemesinde DEAŞ’ın eylem hücresi ve canlı bombaların ismine ulaşıldı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon başlatıldı. Şanlıurfa Emniyet TEM ekipleri, eylem hazırlığında olan “Ebi Enes El Kahtani” kod adlı DEAŞ’lı canlı bomba Beşşar El Mizhen’i örgütün hücre evinde yakaladı.

YASADIŞI GİRİŞ

Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği belirlenen Mizhen’in, DEAŞ adına metropollerde sansasyonel eylem yapacağı ve eylem için talimat beklediği belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Teröristin DEAŞ terör örgütüne sözde biat ettiği ve örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı belirlendi” denildi.

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‘YALNIZ KURT’

DEAŞ’lı Mizhen’in örgütün ‘yalnız kurt’ eylemcisi olduğu, örgütün sözde Şam vilayeti üst düzey yöneticileriyle direkt bağlantılı olduğu ve eylem talimatını da buradan beklediği kaydedildi. Mizhen’in yakalanmasıyla birlikte 2022 yılında Türkiye’de eylem hazırlığında olan 10 DEAŞ’lı yakalanmış oldu.