DEAŞ’lı aileyle çatışma 8 terörist öldürüldü

Haberin Devamı

MİT, EGM İstihbarat ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Suriye’nin İdlip kenti Atme bölgesinde operasyon yapıldı. “Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirildi. Şüpheliler Türkiye’ye getirilirken, öldürdükleri araç sahibi Binali Aslan’ın cesedi ise Mersin’in Tarsus İlçesi Kaburgediği bölgesinde ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ailenin olaydan önce Ankara’da M.A ve N.S.’nin evinde kaldıkları tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara’da yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı” denildi.