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Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 09.07.2021 - 17:04 | Son Güncelleme:

DEAŞ'lı 2 terörist, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış

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DEAŞ'lı 2 terörist, örgüte eleman kazandırmaya çalışmış

KAYSERİ'de DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda yakalanıp tutuklanan 2 kadının, terör örgütüne kadın eleman kazandırmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik 3 gün önce operasyon düzenledi. Operasyonda E.M. ve Z.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, sorumlu düzeyde görev yaptıkları örgüte kadın eleman kazandırmak için çalışma yürüttükleri belirlendi. İki kadının kandırmaya çalıştıkları kadınları ise çarşaf giymeye zorladıkları tespit edildi.

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