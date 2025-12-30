DEAŞ’ın ‘uyuyan hücreleri’ne bir ayda 200 operasyon

Haberin Devamı

ÖNCE SURİYE ŞİMDİ TÜRKİYE

Başta İsrail istihbaratı olmak üzere yabancı istihbarat servislerinin kontrolündeki kullanışlı örgüt DEAŞ, uzun süre sonra, önce Suriye şimdi de Türkiye’de tekrar sahne almaya başladı. Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart 2025 tarihinde imzalanan ve süresi 31 Aralık’ta bitecek olan 8 maddelik mutabakat süresine az bir süre kala DEAŞ’ın tekrar eylemlere başlaması dikkat çekti. Önce Suriye’de harekete geçen DEAŞ, şimdi de hedefe Türkiye’yi koydu. Örgüte bağlı uyuyan hücrelere yılbaşında Türkiye’de eşzamanlı eylem yapma talimatı verildi. Bu konuda tüm güvenlik ve istihbarat birimlerine uyarı yazısı gönderilirken, ek önlemler de alındı.

138 DEAŞ’LI TUTUKLANDI

DEAŞ’a bağlı ‘uyuyan hücreler’in canlı bomba-bombalı araç ve ‘yalnız kurt’ (tek başına hareket eden teröristler) şeklinde eylem planladığı belirtildi. SDG’nin Suriye hükümeti ile anlaşmadan kaçınmasıyla paralel DEAŞ’ın da tekrar sahneye sürülmesi soru işaretlerini de beraberinde getirdi. SDG, uluslararası arenada varlığını DEAŞ ile mücadele ile açıklıyor. DEAŞ’ın tekrar sahneye sürülmesiyle SDG, “DEAŞ ile mücadele ediyoruz” tezini tekrar kullanmaya başladı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın DEAŞ dedikleri kirli şerefsiz soysuz bir taşerondur Haberi görüntüle

DEAŞ’ın tekrar sahneye sürülmesinin ardından MİT ve emniyet harekete geçti.

HÜCRELER DEŞİFRE EDİLDİ

MİT tarafından yakalanan DEAŞ’lı intihar eylemcisinin verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün hücreleri deşifre edildi. Son bir ayda terör örgütü DEAŞ’a yönelik 200’ün üzerinde operasyon yapıldı. Çatışma bölgesiyle bağlantılı olanların da aralarında bulunduğu 235 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 138’i tutuklandı, 97’si ise adli kontrolle serbest kaldı.

İKİ ‘YALNIZ KURT’ MİT’E YAKALANDI

- MİT de Türkiye’de “eylem yapın” talimatı verilen kritik iki DEAŞ’lıyı yakaladı. İntihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen ‘Yahya’ kod adlı Mehmet Gören, Afganistan-Pakistan alanında; DEAŞ’lı İbrahim Burtakuçin ise Malatya’da yakalandı. DEAŞ’lı teröristlerin canlı bomba veya silahlı saldırı şeklinde eylem yapmak için örgütün üst düzey yöneticilerinden talimat aldığı belirlendi. 2 DEAŞ’lı intihar eylemcisinin dijital materyalleri çözüldü. Gören ifadesinde, “DEAŞ bünyesinde silahlı ve dini eğitim aldığını, intihar eylemi yapmak üzere tebliğ aldığını” söyledi. Gören’in verdiği bilgiler doğrultusunda ve Burtakuçin’e ait dijital verilerinin incelemesinde DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik eylem planları, örgüte eleman kazanma yöntemleri ve örgüte ait hücreler deşifre edildi. Türkiye’nin birçok kentinde eşzamanlı DEAŞ operasyonları yapıldı. DEAŞ’ın Ankara yapılanmasına yönelik operasyonda da 8 kişi yakalanıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

DEAŞ’IN FİNANSÖRÜ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde teröre finansman sağladığı öne sürülen DEAŞ’lı E.Y., operasyonla yakalanıp tutuklandı. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mersin’de teröre finansman sağladığı öne sürülen DEAŞ’lı E.Y.’nin İnegöl’de saklandığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet savcılığının bilgisi doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, E.Y.’nin kaldığı evi tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.Y.’yi gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye çıkartılan E.Y. tutuklandı.

Gözden Kaçmasın DEAŞ’ın asıl hedefi yılbaşında İstanbul muydu Haberi görüntüle

Haberin Devamı

SDG’NİN SURİYE’DEKİ KOZU DEAŞ

SURİYE’de Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Ahmed Şara liderliğindeki yeni Şam yönetimi devleti yeniden inşa etmeye çalışırken, bölgede etkinliği azalsa da varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ yeniden kendini göstermeye başladı.

ABD’Lİ ASKERLERİ ÖLDÜRDÜ

DEAŞ’a yönelik ortak operasyon düzenlemeye başlayan Suriye güvenlik güçleri ve Amerikan askerleri, iki hafta önce Palmira kentinde saldırıya uğradı. Amerikalı iki asker ve bir tercüman öldürüldüğü olayın ardından DEAŞ’a ait onlarca hedef, ‘Şahin Gözü Operasyonu’ kapsamında Amerikan uçaklarıyla hedef alındı. Son olarak 26 Aralık tarihinde, Humus kentinin Nusayri Mahallesi’nde bulunan Ali Talip Camisi’nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Saldırıyı DEAŞ’a bağlı Ensar-ul Sünne grubu üstlendi. Aynı grup haziran ayında da Şam’da bir kiliseye intihar saldırısı düzenlemişti.

Haberin Devamı

DEAŞ’ın Suriye’de artan etkinliğinin arkasında terör örgütü PKK’nın paravan örgütü olan SDG üzerinden Suriye’nin istikrarsızlaşması için çalışan İsrail’in olabileceği yorumları yapılırken, SDG’lilerin Şam ile devam eden entegrasyon müzakerelerinde kendi bölgelerinde hapiste tutulan DEAŞ’lı teröristlerin varlığını ‘pazarlık kozu’ olarak kullanmaları da dikkati çekiyor.