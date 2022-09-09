DEAŞ’in üst düzey yöneticisi yakalandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı’nın DEAŞ terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona imza attığını açıkladı. Erdoğan, terör örgütü DEAŞ’ın en önemli üst düzey yöneticileri arasında yer alan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al

Sumaidai’nin Türkiye’de yakalandığını duyurdu.

Yakalanan DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai’nin, Türkiye’de kılık değiştirdiği, yakalandığında seyrek saçları üzerine peruk takarak güvenlik ve istihbarat birimlerinin takibinden sıyrılmaya çalıştığı öğrenildi. DEAŞ’lı teröristin ülke içinde herhangi bir saldırı hazırlığında olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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