Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ'ın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terör#Terörle Mücadele
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 10:50

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden Bilal Özbuğday'ın örgüt adına 'Takva' grubunun faaliyetlerini yürüttüğü, grubun Marmara sorumlusu olduğu, kadılık görevini üstlendiği ve sözde İstanbul Valisi olarak Selman Salış'ı atadığı ortaya çıktı.

Haberin Devamı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olan kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda örgütle iletişim halinde olduğu belirlenen 12 şüpheli İstanbul, Konya ve Antalya'da yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Operasyona ait yeni detaylar ortaya çıktı.

DEAŞın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

VALİ ATAYIP ÖRGÜT ÜYELERİNE LOJİSTİK DESTEK SAĞLAMIŞLAR

Gözaltına alınanlardan Bülent Özbuğday'ın örgüt adına faaliyet yürüten 'takva' grubunu kurduğu, hücresel bir yapı olan bu grubun bir araya gelmesi için kiraladığı bir yeri mescide çevirdiği, burada örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öğrenildi. Örgüt tarafından Marmara sorumlusu ve kadılık görevi verilen Bülent Özbuğday, örgüt üyesi Selman Salış'ı da sözde İstanbul Valisi olarak atadı.

Haberin Devamı

DEAŞın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

Örgüt üyesi Azerbaycan uyruklu Abdurrahman Mediev'in ise çatışma bölgesinden gelenlerin yerleşecekleri yerleri ayarladığı, çatışma bölgesindeki örgüt üyelerinin ailelerine yardım edilmesini sağladığı ve çatışma bölgesine gitmek isteyenler için lojistik destek sağladığı ortaya çıktı.

DEAŞın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

 İSTANBUL'DAKİ ADRESLERİ ÇÖKERTİLDİ

Takva grubunun deşifre edilmesi için yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece, Esenler, Esenyurt, Kartal ve Pendik'te yapılandıkları tespit edildi. Düzenlenen operasyonla hücresel yapı olan takva grubunun bu ilçelerdeki adresleri çökertildi.

DEAŞın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

DEAŞın sözde Marmara sorumlusu yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Terör#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu | 7 SORU 7 YANIT

SÜT DOSYASI | İnek sütü sağlığa zararlı mı? Popüler olan bitkisel sütler göründüğü kadar masum mu? | 7 SORU 7 YANIT

#Bitkisel Süt
Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

Çoğumuz bu riskin farkında bile değiliz: Güneş gözünüzü yakabilir! ‘Hayatımın hatasını yaptım, sürekli göz yorgunluğu çekeceğim’

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu

BİR SORUDAN FAZLASI | Eski sevgiliden yeni sevgili olur mu?

#Eski Sevgili