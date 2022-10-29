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DEAŞ'ın sözde iletişim sorumlusu ve komutanı tutuklandı

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#Kırşehir#DEAŞ#Terörist
DEAŞın sözde iletişim sorumlusu ve komutanı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 13:37

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ terör örgütünün sözde iletişim sorumlusu ve komutanı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütünün sözde komutanı R.E.M.H. ve iletişim sorumlusu Z.M.H. yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şahısların Türkiye'ye gelmeden önce Irak'ın Telafer şehrinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Kırşehir#DEAŞ#Terörist

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