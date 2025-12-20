×
DEAŞ’ın para ağına darbe

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Terörle Mücadele#Operasyon
DEAŞ’ın para ağına darbe
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00

TERÖR örgütü DEAŞ’lı teröristler için yardım topladıkları ve oluşturdukları fon yardımıyla örgüt üyelerine para aktardıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün finans yapılanmasından sorumlu olan ve çatışma bölgelerindeki teröristlere Türkiye üzerinden para gönderdikleri tespit edilen örgüt üyelerini teknik takibe aldı. Örgütten kopmaları engelleyip faaliyetleri sürdürebilmek için oluşturdukları fon ile yardım adı altında çatışma bölgelerindeki örgüt üyelerine para gönderdikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine dün gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ’a oluşturdukları fon üzerinden para aktardıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve bir miktar para ele geçirildi.      

