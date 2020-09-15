DHA
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DEAŞ’ın medya yapılanmasına operasyon! Bir kişi gözaltına alındı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün, terör örgütü DEAŞ’ın medya yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞın medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren A.E., Bursa’nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan A.E., emniyet müdürlüğüne getirildi.
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