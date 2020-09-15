Dinçer AKBİR- Nabi YAZICI/İZMİT (Kocaeli) (DHA)
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DEAŞ’ın medya sorumlusu adliyede
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü DEAŞ’ın medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan A.E. adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren A.E., Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınıp, Kocaeli'ye getirilen A.E., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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