DEAŞ’ın infazcısı yakalandı

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Yapılan teknik-fiziki takibin ardından Irak ve Suriye’de çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde yer alan, halen örgüt ile ilgili faaliyetlerde bulunan 11 kişi belirlendi. TEM ekipleri, Özel Harekat Polisi’nin de desteğiyle çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı, 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların arasında örgütün infaz ekibinde yer alan Ahmad Kasım’ın da olduğu ortaya çıktı. Kasım’ın geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde DEAŞ içerisinde yer aldığı ve savaştığı öğrenildi. İnfaz görüntülerinde elinde uzun namlulu silahla görülen Kasım’ın, DEAŞ’ın dağılmasından sonra Türkiye’ye kaçtığı belirlendi.