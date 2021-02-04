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Toygun ATİLLA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

DEAŞ'ın imaj oyunu: Atkuyruğu, entel sakal

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
DEAŞ'ın imaj oyunu: Atkuyruğu, entel sakal
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Terör örgütü DEAŞ’ın sözde ‘eğitim bakan yardımcısı’nın Sakarya’da yakalanması, örgütün Türkiye içinde kamufle olma yöntemlerini ve sosyal medyayı nasıl propaganda aracı olarak kullandıklarını da ortaya koydu.

Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D., yasadışı yollardan girdiği Türkiye’de Sakarya’ya yerleşti. Sahte kimlik ve yeni bir görüntü ise yeni hayatının anahtarı oldu. Saçlarını atkuyruğu şeklinde bağladı, sakalını düzeltti, modern kıyafetler giydi. Ancak tüm bu imaj oyunu yakalanmasını engelleyemedi.

HÜCRE EVİNDE BİRA ŞİŞELERİ

DEAŞ uzmanları, örgüt mensuplarının kendilerini gizlemek için öncelikle kılık kıyafet, saç, sakal değiştirme ve asosyal bir yaşam tarzı benimsediklerinin altını çiziyor. 26 Ekim 2016’da Diyarbakır’da 7 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü hücre evinden çıkan bira şişeleri de bu yöntemin bir parçasıydı.

DEAŞın imaj oyunu: Atkuyruğu, entel sakal

Bira şişeleri kapı önüne koyularak içki içiyor görüntüsü veriliyor ya da birayı yüzlerine sürerek kokmasını sağlıyorlardı.

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Hedefinde iş insanları vardı

 

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Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
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