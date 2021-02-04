DEAŞ'ın imaj oyunu: Atkuyruğu, entel sakal

Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D., yasadışı yollardan girdiği Türkiye’de Sakarya’ya yerleşti. Sahte kimlik ve yeni bir görüntü ise yeni hayatının anahtarı oldu. Saçlarını atkuyruğu şeklinde bağladı, sakalını düzeltti, modern kıyafetler giydi. Ancak tüm bu imaj oyunu yakalanmasını engelleyemedi.

HÜCRE EVİNDE BİRA ŞİŞELERİ

DEAŞ uzmanları, örgüt mensuplarının kendilerini gizlemek için öncelikle kılık kıyafet, saç, sakal değiştirme ve asosyal bir yaşam tarzı benimsediklerinin altını çiziyor. 26 Ekim 2016’da Diyarbakır’da 7 DEAŞ mensubunun öldürüldüğü hücre evinden çıkan bira şişeleri de bu yöntemin bir parçasıydı.

Bira şişeleri kapı önüne koyularak içki içiyor görüntüsü veriliyor ya da birayı yüzlerine sürerek kokmasını sağlıyorlardı.