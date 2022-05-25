DEAŞ’ın 12’nci canlı bombası yakalandı

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İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bnaman’ın örgüt adına istişhad (canlı bomba) eylemi için gönüllü olduğunu belirledi. Bnaman’ın Küçükçekmece’de bir adreste gizlendiği belirlendi. Dün düzenlenen operasyonla Bnaman, yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada,“Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 12’nci canlı bomba eylemi engellenmiş oldu” dedi. İstanbul’daki ikinci DEAŞ operasyonunda da yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.