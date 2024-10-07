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DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan iki kişi tutuklandı

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#Deaş#Terör#İstanbul
DEAŞa yönelik operasyonlarda yakalanan iki kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 10:31

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile MİT Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şanlıurfa, Adana, Hatay, Osmaniye ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, geçmiş yıllarda terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

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#Deaş#Terör#İstanbul

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