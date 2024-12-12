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DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı

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#DEAŞ#Ali Yerlikaya#Operasyon
DEAŞa yönelik operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 12:09

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

5 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-29” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

Terör, insanlığın ortak düşmanıdır.
Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek

Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-29" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu:
Ruhsatsız tabancalar ile
Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle 

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#DEAŞ#Ali Yerlikaya#Operasyon

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