×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda 11 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ Operasyonu#İstanbul Ankara Denizli#DEAŞ Üyeleri
DEAŞa yönelik Muğla merkezli operasyonda 11 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 21:44

Muğla merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Haberin Devamı

Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de 31 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi.

Adliye çevresinde polis ve jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ Operasyonu#İstanbul Ankara Denizli#DEAŞ Üyeleri

BAKMADAN GEÇME!