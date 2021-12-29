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DEAŞ’a yılbaşı darbesi

#DEAŞ#Terörle Mücadele#Gözaltı
DEAŞ’a yılbaşı darbesi

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul, Ankara, Balıkesir, Kayseri ve Mersin merkezli düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

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İSTANBUL: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye’deki çatışma bölgelerindeki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı yabancı uyruklu bazı kişilerle ilgili bilgi aldı. DEAŞ’ın Yabancı Terörist Savaşçıları’nın (YTS) kimlikleri ve adresleri deşifre edildi. Şüphelilere yönelik 5 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

BALIKESİR: Terör örgütü DEAŞ’ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik Balıkesir merkezli Adana, Ankara, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa’da 19 şüpheli için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 16’sı yakalandı. 3 şüpheli aranıyor.

KAYSERİ: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye’ye yasa dışı yollarla gelen Irak ile Suriye uyruklu 5 kişiyi tespit etti. 5 şüpheli dün sabah gözaltına alındı.

MERSİN: İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de DEAŞ üyesi 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

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DEAŞ’a yılbaşı darbesi

EYLEM PLANLIYORLARDI

ANKARA: İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın yaklaşan yılbaşı öncesi eylem arayışı içinde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, DEAŞ mensuplarıyla irtibat halinde olan veya geçmiş dönemde Irak ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet gösteren şüphelileri tespit etti. 3’ü Türk, 2’si yabancı uyruklu 5 şüpheli dün sabah terör polisince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.  

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#DEAŞ#Terörle Mücadele#Gözaltı

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