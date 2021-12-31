DEAŞ’a üst düzey darbe

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Alıcı’nın canlı bombalar için bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ve muhtelif patlayıcı maddeleri sağladığı belirtildi.

SURİYE’YE KAÇMAK İSTEDİ

Gaziantep polisi, 2016’dan sonra DEAŞ’ın Türkiye askeri kanat sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen Alıcı’yı takibe aldı. Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 8 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşen Alıcı, Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı. Adliyeye çıkarılan Alıcı, tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Alıcı’nın bir dönem DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği, üyelere ideolojik, askeri eğitim verdiği, canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, basma butonlu anahtar sistemi ve muhtelif malzemeleri temin ettiği belirlendi. Alıcı’nın 2016’dan sonra ise DEAŞ’ın Türkiye askeri kanat sorumlusu olarak görev aldığı belirtildi.