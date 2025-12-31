DEAŞ’a şafak operasyonu

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, örgütün sözde liderliğini yapan ve ‘hoca’ olarak bilinen M.Y.’nin mescitlerde sohbet etkinlikleri düzenlediği, tebliğ yapıp örgüte üye kazandırdığı, mescitlerden topladığı fitre, zekat ve infak paralarını terör örgütü kamplarına yolladığı belirlendi.

TEKNİK TAKİBE ALINDILAR

Örgüt adına sohbet ve tebliğ yapılarak para toplanan illegal mescitlere katılan 32 şüpheliyi teknik takibe alan emniyet ekipleri, söz konusu şüphelilerin sosyal medya platformlarından örgüt adına propaganda faaliyeti yürüttüklerini ve mescitlerde ‘hoca, sorumlu, katılan’ olarak örgüt için çalışıp koordine olduklarını tespit etti.

YILBAŞI İSTİHBARATI

Yapılan çalışmalarda, Yalova’daki teröristlerle bağlantılı olan ve yılbaşı için benzer saldırılara teşebbüs edebilecekleri yönünde istihbarat alınan 41 şüpheli, sosyal medyada örgüt propagandası yapan 14 şüpheli, terör örgütüyle irtibat kuran 13 şüpheli daha saptandı.

‘TEBLİĞCİ HOCA’ DA VAR

İstanbul ve Ankara’da dün gece saatlerinde 114 adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında DEAŞ’ın İstanbul’daki sözde lideri ve ‘tebliğci hocası’ M.Y.’nin de bulunduğu 110 şüpheli yakalandı. 5 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İkâmet adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütü DEAŞ’la alakalı çok sayıda materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Dün sabah yapılan operasyonlarda çok sayıda ateşli ve kesici silahlar ele geçirildi.

21 ŞEHİRDE 357 ŞÜPHELİ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 357 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Buna göre; dün sabah İstanbul dahil Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda 357 DEAŞ şüphelisi yakalandı. Bakan Yerlikaya, “Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz” dedi.

PROVOKATİF PAYLAŞIMA 16 GÖZALTI

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişi gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz” dedi.