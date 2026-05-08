DEAŞ’a propaganda gözaltıları

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleri ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

ÖZEL HAREKÂTLA

DEAŞ ile bağlantılı olan ve çatışma bölgelerindeki teröristler ile irtibat kurarak örgüt faaliyetlerini övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul’da dün gece saatlerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekât destekli operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda terör örgütüne ait görsellerin bulunduğu cep telefonları ve bilgisayarlara el koyuldu.

