×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAM YAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEAŞ’a propaganda gözaltıları

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Sosyal Medya#Terör Örgütü
DEAŞ’a propaganda gözaltıları
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 07:00

DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini ve propagandasını sosyal medya platformlarında yaymakla görevli olduğu tespit edilen 11 kişi yakalandı.

Haberin Devamı

İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin, çeşitli sosyal medya platformları üzerinden çatışma bölgelerindeki örgüt üyeleri ve terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Gözden Kaçmasınİmamoğlu ve Erdoğan için çok ama çok çarpıcı veriİmamoğlu ve Erdoğan için çok ama çok çarpıcı veriHaberi görüntüle

ÖZEL HAREKÂTLA

DEAŞ ile bağlantılı olan ve çatışma bölgelerindeki teröristler ile irtibat kurarak örgüt faaliyetlerini övücü ve destekleyici paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul’da dün gece saatlerinde belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekât destekli operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda terör örgütüne ait görsellerin bulunduğu cep telefonları ve bilgisayarlara el koyuldu.

Haberin Devamı

DEAŞ’a propaganda gözaltıları

Gözden Kaçmasın‘Caydırıcılığın’ en uzun menzilli örneği: YILDIRIMHAN‘Caydırıcılığın’ en uzun menzilli örneği: YILDIRIMHANHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#DEAŞ#Sosyal Medya#Terör Örgütü

BAKMADAN GEÇME!